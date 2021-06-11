شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالانخفاض ليقترب من هدفنا المنتظر عد 0.8900، ونرجّح استمرار الميل الهابط لتمتد الأهداف السلبية نحو مناطق 0.8840، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 0.9030 يمثّل شرط مهم لتحقيق الأهداف المتوقعة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8870 والمقاومة 0.8980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط