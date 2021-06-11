شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.7765 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، يرافقه ظهور إشارات تشبع في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7615 بشكل رئيسي، بينما يتطلب استمراره الثبات دون مستوى 0.7765.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7690 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط