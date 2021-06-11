شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت انخفاضاً مفاجئاً يوم أمس ليختبر مستوى 70.90، وارتد صعوداً بشكل سريع ليستقر داخل القناة الصاعدة من جديد، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة وفعالة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 74.70 كهدف رئيسي تالي.

يجب الانتباه إلى أن كسر 71.95 والثبات دونه سيضغط على السعر لزيارة مناطق 70.90 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد