شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه ضغط سلبي لحظي – تحليل - 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية جديدة مع افتتاح اليوم، ليختبر دعم القناة الصاعدة، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا الدعم الذي يتواجد الآن عند 69.90 ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً، حيث إن كسره سيجبر السعر على تكبّد خسائر لحظية وزيارة مناطق 68.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نشير إلى أن اختراق 70.60 مطلوب لتسهيل مهمة السعر بالتوجه نحو هدفنا الإيجابي المتوقع عند 72.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.70 والمقاومة 71.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد