شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز المقاومة الفرعية – تحليل - 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة باختراق مستوى 28.00 ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الإيجابي الأول الذي يتواجد عند 28.60، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50.

الثبات فوق 28.00 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مناطق 27.55 قبل أي محاولة جديدة لاستئناف الاتجاه الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.70 والمقاومة 28.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد