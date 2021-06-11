شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالارتفاع ليختبر حاجز 1900.00 دولار الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1928.60.

التحرّك فوق المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1876.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1885.00 والمقاومة 1920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد