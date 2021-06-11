شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواجه ضغط سلبي جديد – تحليل - 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية جديدة ليتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارات إيجابية الآن، بانتظار المساهمة بدفع السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2164.

نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.2080.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2040 والمقاومة 1.2170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد