شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار مقابل الين ضغط سلبي ليقترب من اختبار الدعم المحوري 109.22، يرافقه ظهور إشارات تشبّع واضح في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 111.05 كمحطة رئيسية تالية، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 109.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد