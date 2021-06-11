شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتعافى – تحليل - 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي بعد مهاجمة دعم النطاق الجانبي عند 1.4095 يوم أمس، ليتداول بإيجابية ملحوظة ويتجه نحو اختبار مقاومة النطاق المذكور عند 1.4238، ليبقى السعر محصوراً داخل هذا النطاق ونستمر بترجيح التداولات الجانبية على المدى اللحظي إلى أن يتم اختراق أحد المستويات المذكورة.

نذكر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليتجه نحو زيارة مناطق 1.4375 مبدئياً، بينما يمثل كسر الدعم مفتاح امتداد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 1.4030 ثم 1.3960 كأهداف تصحيحية رئيسية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4090 والمقاومة 1.4270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي