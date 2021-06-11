شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بإيجابية – تحليل - 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من الثبات طويلاً دون مستوى 1.2175، ويبدأ اليوم بميل صاعد ليختبر مقاومة القناة الهابطة التي تنخفض الآن إلى 1.2190، لتشكّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم المذكور، وطالما أن السعر بين هذين المستويين، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً، بانتظار اختراق أحدهما لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ بزيارة مناطق 1.2300، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستوى 1.2064 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي