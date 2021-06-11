شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تخلصت مصر من ديون شركات التنقيب فى 7 سنوات ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%، وكانت أهم العوامل التى ساهمت فى تخفيض مستحقات شركات التنقيب على مدار السبع سنوات الماضية ما يلى..

طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز.

اسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات 1.9 مليار دولار.

سياسات تحسين مناخ الاستثمار وجذب شركات عالمية جديدة.

توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات 16.15مليار دولار ومنح توقيع 1.14مليار دولار لحفر 379 بئراً.

توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بمنح تنمية 45.5 مليون دولار.

تحقيق 351 اكتشافاً بترولياً جديداً بواقع241 للزيت الخام، 110 للغازأضافت احتياطيـات 400 مليون برميل زيت ومتكثفات، و38 تريليون قدم مكعب غاز.

نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً.