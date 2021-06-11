شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والأنظار على مجموعة السبع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي ونظيره الاقتصاد الياباني ومع التطلع إلى فعليات اجتماع مجموعة السبع.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى 58.6 مقابل 58.3 في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، أظهر قراءة إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي انكماشاً 1.4 مقابل اتساع 1.6 في الربع الاول الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.31% ليخسر 6.12 نقطة ويصل إلى المستوى 1,950.61، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.13% ليخسر هو الأخر 38.27 نقطة ويصل إلى المستوى 28,920.29.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.90% ليخسر 47.61 نقطة ويصل إلى المستوى 5,223.86، كما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.44% ليخسر هو الأخر 15.76 نقطة ويصل إلى المستوى 3,595.10.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.21% ليربح 61.67 نقطة ويصل إلى المستوى 28,800.55، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.43% ليربح هو الأخر 13.99 نقطة ويصل إلى المستوى 3,238.63.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.40% ليربح 50.27 نقطة ويصل إلى المستوى 12,568.28، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.16% ليربح هو الأخر 11.70 نقطة ويصل إلى المستوى 7,314.20.