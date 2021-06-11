شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي بصدد ثاني خسائر أسبوعية له على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية ليعكس استأنف ارتداد من اللأعلى له منذ 26 من شباط/فبراير للجلسة السابعة في ثلاثة عشرة جلسة أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.19% إلى مستويات 0.7188 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7202، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 0.7186، بينما حقق الأعلى له عند 0.7207.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 58.6 مقابل ما قيمته 58.3 في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي.

على الصعيد الأخر يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 84.1 مقابل 82.9 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.