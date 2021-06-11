شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: السياسات المالية الناجحة للدولة ساهمت فى تطوير كافة قطاعات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أدرك حجم المؤامرة على الوطن العربى من أجل السيطرة على ثرواته، منذ توليه مقاليد الأمور فى البلاد، فعمل على حماية حدود مصر من تأمين ثرواتها بالإضافة إبعاد مخطط التقسيم الذى كان يستهدف الدول العربية وناشد بتوحيد الدول وعدم تقسيمها، ومن ثم قام بتعيين حدود مصر المائية مع قبرص واليونان وأحبط مخطط التقسيم.

وأضاف "بدرة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامى شافكى المنيرى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدول المعادية لمصر أدركت قوة مصر الآن فى تأمين ثرواتها وإدارتها، وتابع: "والآن الاكتشافات الغازية قائمة الآن ومن الممكن أن نسمع قبل نهاية العام باكتشاف يفوق حقل ظهر".

وأكد "بدرة"، أن الدولة المصرية نجحت فى إعادة الأمن والاستقرار للبلاد ومن ثم نفذت مخطط التنمية وبناء الدولة الحديثة من خلال السياسات المالية والاقتصادية الناجحة وتطوير كافة قطاعات الدولة، وأصبحت مصر الآن دولة قوية بعدما كانت تُسمى فى هذا مخطط تفكيك الدول العربية بـ"الجائزة الكبرى".