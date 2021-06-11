الاقتصاد

7 معلومات عن تفاصيل استغلال أصول قطاع الأعمال العام

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

1- تبلغ الأصول التى تم حصرها فى قطاع الأعمال العام نحو  131 مليار جنيه.

 

2- تم الانتهاء من حصر كافة الأصول غير المستغلة وعددها 250 قطعة أرض بمساحة 20 مليون متر.

 

3- تم تغيير استخدام 182 قطعة من صناعي إلى سكني خدمي وتم الشراكة على بعضها.

 

4- تم عمل رفع مساحي لـ32 قطعة أرض، وتم بالفعل تغيير النشاط لـ 16 قطعة أرض مساحتها 3.2  مليون متر من صناعى إلى سكني وتجاري تابعة القابضة المعدنية.

 

 

5- تم استغلال جزء من أراضى شركات القطن والغزل من إجمالى 1.2 مليون متر.

 

6- تم الانتهاء من تحويل تخصيص عدد 34 قطعة أرض مملوكة للقابضة الكيماوية، وسداد 9.2 مليار ديون للبترول بأراضي.

 

7- تم مبادلة جزء من الأراضى بديون لصالح البترول وبنك الاستثمار والتأمينات والبنوك ،نحو 33 مليار جنيه .

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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