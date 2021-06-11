شكرا لقرائتكم خبر عن 12.2 % ارتفاعا في نشاط الصناعة التحويلية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية في أبريل الماضي بنسبة 12.2 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما يعد الارتفاع أول نمو إيجابي في نشاط الصناعات التحويلية منذ ديسمبر 2019، بينما انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 24 % في شهر أبريل على أساس سنوي؛ وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 32.1 %، إذ يبلغ الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5 %.

وقال تقرير الإنتاج الصناعي لشهر أبريل الصادر عن الهيئة، إن المملكة خفضت إنتاج النفط من 12 مليون برميل يوميًّا في شهر أبريل عام 2020 إلى 8.1 مليون برميل يوميًّا في شهر أبريل عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر قاد الإنتاج الصناعي في المملكة إلى الانخفاض، ويُعزى هذا الانخفاض إلى إنتاج المملكة للنفط بمستويات منخفضة في شهر أبريل 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وأضاف التقرير أن الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز انخفض بنسبة 5.1 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ولكن نظرًا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر إذ يبلغ 2.9 %، لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وأوضح التقرير أن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1 % في شهر أبريل 2021 على أساس شهري، فيما ظل نشاط التعدين واستغلال المحاجر مستقرًا عند المستوى نفسه، مقارنة بالشهر السابق.

ووفقًا للتقرير، انخفض نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.4 % مقارنة بشهر مارس 2021، وارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 5.7 % مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.