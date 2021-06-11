شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد بعد بيانات أسعار المستهلكين في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أسعار الذهب، الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين زادت بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، لكنها أدت لانحسار المخاوف حيال تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي دعمه النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1893.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1743 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتها منذ الرابع من يونيو /حزيران عند 1869.46 دولار.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1896.40 دولار للأوقية.

أظهرت بيانات مزيدا من الارتفاع في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في مايو/ أيار، إذ أدى استمرار التعافي الاقتصادي من الجائحة إلى زيادة الطلب المحلي. كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 15 شهرا.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا "أهم ما يمكن استقاؤه (من بيانات التضخم) هي أن هذه السوق تؤمن بقوة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لن يغير موقفه في أي وقت قريب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2762.56 دولار، فيما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1145.23 دولار.

وتقدمت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.88 دولار للأوقية.

(رويترز)