شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا عند ذروة جديدة.. واليابانية ترتفع بآمال التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى ذرى جديدة، الخميس مع رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتعافي ووعده بالإبقاء على التدفق الوفير للتحفيز، في حين تراجعت أسهم قطاع السفر بعد سلسلة مكاسب في الآونة الأخيرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة فقط لكنه سجل ذروة جديدة عند 455.76 نقطة، في حين تراجع المؤشر الأقل نطاقا لأسهم منطقة اليورو 0.1 بالمئة.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن صناع السياسة اتفقوا على القيام بمزيد من المشتريات بموجب برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة خلال الربع المقبل من العام "بوتيرة أسرع بكثير من الشهور الأولى من العام" دون أن تكشف تفاصيل عن المستويات المتوقعة.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي الآن نمو اقتصاد منطقة اليورو في 2021 بواقع 4.6 بالمئة هذا العام، مقابل توقعه في مارس آذار لنمو أربعة بالمئة.

ورفع البنك أيضا توقعاته للتضخم لهذا العام متوقعا نمو الأسعار 1.9 بالمئة، وهو ما يتفق مع هدفه، من توقعه السابق لنمو 1.2 بالمئة.

وصعدت أسهم القطاع المصرفي سريعة التأثر بسعر الفائدة 0.4 بالمئة في حين ارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.9 بالمئة.

وهبطت أسهم قطاع السفر والترفيه الأوروبية 1.2 بالمئة بعد مكاسب حققها القطاع مؤخرا بفعل التفاؤل حيال إعادة فتح الاقتصادات.

ونزلت أسهم مصنعي السيارات لليوم الثالث على التوالي، وهبط سهم فولكسفاجن الألمانية 0.4 بالمئة بعدما قال تقرير إنها تتوقع تراجع نقص في إمدادات أشباه الموصلات في الربع الثالث من العام لكنها تتوقع استمرار الاختناقات في الأجل البعيد.

وتلقى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني دفعة من قفزة 8.8 بالمئة لسهم مجموعة بي.تي بعد أن قالت ألتيس جروب الأمريكية إنها استحوذت على حصة 12.1 بالمئة في أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول وخدمات النطاق العريض في بريطانيا.

وهوى سهم شركة الموسيقى الرقمية الفرنسية بيليف، التي تساعد في توزيع المحتوى الموسيقي عبر اتفاقات مع منصات مثل سبوتيفاي وأبل ميوزيك، 17.8 بالمئة في أول طرح لأسهمها بالسوق.

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا، الخميس، إذ صعدت شركات الشحن بفضل احتمالات إعادة فتح المزيد من الاقتصادات، وتلقت شركات صناعة الأدوية الدعم بفعل تقارير عن دعم حكومي.

وصعد المؤشر نيكاي 0.34 بالمئة ليغلق عند 28958.56 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 بالمئة إلى 1956.73 نقطة.

وتلقت شركات الشحن الدعم من مؤشرات على فتح المزيد من الاقتصادات في ظل توزيع مطرد للقاحات، وقفز سهم نيبون يوسن 3.65 بالمئة ليتصدر الرابحين على المؤشر نيكاي.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا خلال نقاش بين قادة الحزب الحاكم، الأربعاء إن اليابان تعتزم الانتهاء من تطعيم جميع مواطنيها الذين تقدموا للحصول على جرعات بحلول أكتوبر/ تشرين الأول - نوفمبر/ تشرين الثاني.

وهوى سهم إيساي 7.02 بالمئة بعد يومين من ارتفاعه بالحد الأقصى اليومي. ووافقت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع على عقار طورته الشركة وبيوجين لمرض الزهايمر. وفي الأسبوع، ربح السهم 30 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزاد سهم تشوجاي للأدوية 1.04 بالمئة وارتفع سهم أونو للأدوية 1.5 بالمئة بفعل تقرير لوسائل إعلام ذكر أن الشركات ستتلقى دعما حكوميا لأبحاثها حول تطوير عقاقير مضادة لكوفيد-19.

وبلغ مؤشر تي.إس.إي للنقل الجوي أعلى مستوى في 15 شهرا قبل أن ينزل 0.49 بالمئة إذ باع المستثمرون الأسهم على المؤشر لجني الأرباح. (رويترز)