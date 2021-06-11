شكرا لقرائتكم خبر عن «الفضاء الأوروبية» تختار مسباراً لإرساله إلى الزهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

اختارت وكالة الفضاء الأوروبية، الخميس، مسبار «إنفيجن» لاستخدامه في استكشاف كوكب الزهرة في مطلع العقد 2030، لفهم أسباب تحوّل الكوكب الأقرب للأرض إلى جحيم غير قابل للسكن.

وأوضحت الوكالة الأوروبية، في بيان أن المسبار «إنفيجن» الذي كان في منافسة مع مهمة أخرى تحمل اسم «تيزيوس»، اختير أخيراً من لجنة البرنامج العلمي بفضل التكنولوجيا «الثورية» المعتمدة فيه.وتبلغ ميزانية المهمة الإجمالية 610 ملايين يورو.

وبحسب البيان، سينقل المسبار سلسلة أدوات أوروبية تتيح رؤية شاملة للكوكب ولنواته الداخلية في الغلاف الجوي الأعلى، لتحديد الطريقة التي تطور فيها الزهرة والأرض بهذا الشكل المختلف.

ولن ينطلق المسبار قبل 2031 على أقرب تقدير، مع احتمال إطلاقه في 2032 و2033. وبعد إقلاعه، سيحتاج المسبار إلى حوالى 15 شهراً لبلوغ وجهته، و16 شهراً إضافياً، للوقوف في مداره على علو 220 كيلومتراً إلى 540 فوق الزهرة.

وستراقب المطيافات الموضوعة في المسبار الغازات في الغلاف الجوي، وستحلل تركيبة السطح «بحثاً عن أي تغيير مرتبط بمؤشرات لنشاط بركاني فاعل». وسيرسل رادار مقدم من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صوراً وخرائط عن السطح.

وستتيح أداة سبر السطح الداخلي للكوكب وحقل الجاذبية الخاص به.

ويأتي هذا الإعلان، بعد أسبوع على إعلان «ناسا» عن مهمتين إلى الزهرة تحملان اسم «دافينتشي» و«فيريتاس» بين 2028 و2030.

وتركزت المهمة السابقة لوكالة الفضاء الأوروبية، «فينوس إكسبرس» (2005-2014)، خاصة على بحوث الغلاف الجوي.