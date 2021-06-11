شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل البريطاني ريز أحمد يقود مبادرة لتحسين صورة المسلمين في الأفلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس انجليس - رويترز

أطلق الممثل البريطاني ريز أحمد، الخميس، مبادرة لتحسين صورة المسلمين في الأفلام، بعدما أظهرت دراسة أنهم بالكاد يظهرون، أو يتم تجسيدهم بصورة سلبية عند ظهورهم.

وقال أحمد، بطل فيلم «ساوند أوف ميتال»، إن مبادرة إدماج المسلمين تشمل تمويل وإرشاد رواة القصص المسلمين بالمراحل المبكرة من عملهم.

وأضاف الممثل البالغ من العمر38 عاماً في بيان: «تمثيل المسلمين على الشاشة يغذي السياسات التي يتم انتهاجها، والأشخاص الذين يقتلون، والدول التي يتم غزوها».وتابع: «البيانات لا تكذب. هذه الدراسة تظهر لنا أن حجم المشكلة في الأفلام الجماهيرية، وتكلفتها تحسب بالفرص المحتملة المهدرة والأرواح المفقودة».

وأوضح أن توفير التمويل سيكون تغييراً للعبة بإدخال المزيد من الممثلين والكتاب والمنتجين المسلمين بمجال صناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية. وقال: «لو لم أحصل على منحة دراسية، وأيضاً تبرع خاص لما تمكنت من الالتحاق بكلية لتعلم الدراما».

وسيشرف على المنح التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار للفنانين المسلمين الشبان لجنة استشارية تضم الممثل ماهرشالا علي، والممثل رامي يوسف، والممثل الكوميدي حسن منهاج.