واشنطن: الهجمات في العراق لم تتسبب بأضرار جسيمة أو إصابات

واشنطن - رويترز

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الخميس، أنه لم تقع أضرار جسيمة، ولا إصابات جراء هجمات صاروخية، الأربعاء، استهدفت موقعين في العاصمة العراقية بغداد يتمركز فيهما متعاقدون أمريكيون.

وقال المتحدث إن واشنطن لا تزال تقيم آثار الهجمات على قاعدة بلد الجوية التي تستخدمها طائرات عسكرية أمريكية، ومركز الدعم الدبلوماسي وهو منشأة أمريكية في مطار بغداد الدولي. وأضاف المتحدث أن عدداً صغيراً من الأفراد تلقوا العلاج من استنشاق دخان بعد الهجمات.