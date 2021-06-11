شكرا لقرائتكم خبر عن كسوف حلقي للشمس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاهد سكان نصف الكرة الأرضية الشمالي، أمس الخميس، كسوفاً جزئياً للشمس على شريط يقترب طوله من 500 كيلومتر، من كندا إلى سيبيريا، مروراً بأوروبا.

وفي ذروة «الكسوف الحلقي»، أمكنت رؤية القمر يمر ببطء أمام الشمس ليحوّلها خلال فترة وجيزة إلى حلقة مضيئة رقيقة مثل «دائرة نار».

وأتيحت مشاهدة هذا الحدث لعدد قليل من سكان أعلى خطوط العرض في شمال غرب كندا، وأقصى شمال روسيا، وشمال غرب جرينلاند. وفي القطب الشمالي، كانت نسبة الاحتجاب تناهز 88 %. وكانت الظاهرة مرئية لكن جزئياً فوق أمريكا الشمالية، وجزء كبير من أوروبا بما فيها فرنسا وبريطانيا، إضافة إلى جزء من شمال آسيا. واستمرت نحو ساعتين بين 11 صباحاً، والواحدة بعد الظهر في فرنسا.

وتعين على محبي متابعة الظاهرة استخدام نظارات خاصة، إذ شدد خبراء على ضرورة عدم مشاهدة الحدث مباشرة حتى مع نظارات شمسية، لأن ذلك قد يسبب حروقاً في شبكة العين قد تكون غير قابلة للعلاج.

وهذا أول كسوف حلقي خلال 2021 والسادس عشر في القرن الحادي والعشرين.