شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" أعلى 14 ألف نقطة مجددا و"إس أند بي 500" يحقق إغلاقاً قياسياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية قوية أظهرت استمرار صعود التضخم في الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 376 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 385 ألف طلب بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 370 ألفاً.



وفي سياق متصل، كشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا ارتفع بنسبة 0.6% خلال مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ 13 عاما، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.5%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.5% أو ما يعادل 33 سنتا وأغلق عند 70.29 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.6 دولار وأقل سعر عند 68.6 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.4% أو ما يعادل 30 سنتا وأغلق الخام عند 72.52 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.9 دولار وأقل سعر عند 70.9 دولار.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 34466 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34737 نقطة وأقل مستوى عند 34447 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 108 نقاط) إلى 14020 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14031 نقطة وأقل مستوى عند 13904 نقاط.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 4239 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4249 نقطة وأقل مستوى عند 4220 نقطة.