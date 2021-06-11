شكرا لقرائتكم خبر عن "موديرنا" تتقدم بطلب للسلطات الأمريكية لتوزيع لقاحها على المراهقين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية في بيان عن أنها تقدمت بطلب لوكالة الغذاء والدواء من أجل توسيع نطاق استخدام لقاحها المضاد لفيروس "كورونا".



وأوضحت "موديرنا" أنها تنوي توزيع جرعات من لقاحها المضاد للفيروس التاجي على المراهقين الذين تتراوح أعمالهم بين 12 و17 عاما في الولايات المتحدة.



وحال الموافقة على طلب "موديرنا"، فإن لقاحها سيوزع بكثافة على طلبة المدارس قبل بداية العام الدراسي القادم.



يُشار إلى أن الشهر الماضي شهد موافقة وكالة الغذاء والدواء على توزيع جرعات من لقاح "فايزر – بيونتك" على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما في الولايات المتحدة.



وصرح المدير التنفيذي لشركة "موديرنا" "ستيفان بانسيل" أنهم قدموا طلبا رسميا للحصول على تصريح بالاستخدام الطاريء للقاح وتوزيعه على المراهقين الأمريكيين.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "موديرنا" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الخميس عند 217 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 221.8 دولار وأقل سعر عند 207.7 دولار.