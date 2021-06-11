شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيم ستوب" يهبط بأكثر من 26% بعد تحقيقات رسمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جيم ستوب" لألعاب الفيديو خلال تداولات اليوم الخميس بشكل حاد بعد الكشف عن تحقيقات رسمية حول التداولات على سهم الشركة وانتظار تفاصيل إعادة الهيكلة الإدارية.



وأوضحت "جيم ستوب" أنها تلقت طلبا من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حول تقديم وثائق تتعلق بالتداولات على سهم الشركة خاصة بعد المكاسب الحادة التي حققها في الأشهر الماضية.



كانت "جيم ستوب" قد أعلنت أمس عن تسجيل صافي خسائر فصلية قدرها 66.8 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في الأول من مايو/أيار مقارنة بخسارة قدرها 165.7 مليون دولار في نفس الفترة قبل عام.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "جيم ستوب" خسائر قدرها 45 سنتا في الربع المالي المنتهي في مايو/أيار مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل خسائر قدرها 84 سنتا لكل سهم.



وحققت الشركة إيرادات قدرها 1.276 مليار دولار مقارنة بنحو 1.02 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي فيما توقع محللون تحقيق إيرادات عند 1.16 مليار دولار.



وفي ذات السياق، كشفت "جيم ستوب" عن قرارها بتعيين "ماط فورلونج" مديرا تنفيذيا جديدا للشركة و"مايك ريكوبيرو" مديرا ماليا.



وعلى صعيد التداولات، هبط سهم "جيم ستوب" بنسبة 26.8% إلى 220.9 دولار في تمام الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش.