شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع عند أعلى مستوى في شهر توقعات المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي تم من خلاله خفض توقعات الوزارة بشأن المعروض من الذرة.



وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري أن المعروض من الذرة الأمريكية سوف ينخفض إلى أدنى مستوى في 8 سنوات نتيجة ارتفاع الطلب من صناعة الإيثانول والمصدرين، لكنها ترى أن المخزون من الصويا سوف يكون أكبر من التوقعات نظرا لأن ارتفاع الأسعار سوف يقلل الطلب من صناعة زيوت الصويا مما يقلل الطلب من المعالجين.



وسلط التقرير الضوء على انحسار مخاوف المعروض من الصويا التي تستخدم بكثافة من جانب صناعة الزيوت والأعلاف الحيوانية مقارنة بالمعروض من الذرة الذي يتراجع نتيجة الطلب القوي من الصين والتي تستخدمه في صناعة الوقود الحيوي – الإيثانول.



وأوضحت الوزارة أن المعروض من الذرة عن موسم التسويق 2020/2021 الذي ينتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس/آب القادم سوف ينخفض إلى أدنى مستوى في 8 سنوات عند 1.107 مليار بوشل مقارنة بتقديرات مايو/أيار هند 1.257 مليار بوشل.



وبالنسبة لموسم التسويق 2021/2022، ترى الوزارة أن المعروض من الذرة سوف يسجل 1.357 مليار بوشل مقارنة بتقديرات مايو/أيار عند 1.507 مليار بوشل.



أما بالنسبة للطلب من المصدرين وصناعة الإيثانول على الذرة، فقد توقعت الوزارة ارتفاع الطلب على الذرة إلى 75 مليون بوشل في موسم التسويق الحالي كما ترى أن صناعة الإيثانول سوف تحتاج 5.05 مليار بوشل من الذرة بينما سيحتاج المصدرين لشحن 2.85 مليار بوشل حول العالم.



كانت توقعات المحللين تشير إلى أن المعروض من الذرة سوف يسجل 1.207 مليار بوشل في موسم التسويق 2020/021 و1.423 مليار بوشل في موسم 2021/2022.



وتقول الوزارة أيضا إن المعروض النهائي من الصويا في موسم التسويق 2020/2021 سوف يرتفع بنحو 15 مليون بوشل إلى 135 مليون بوشل، لكن هذا المستوى لا يزال الأدنى في 7 سنوات، وتتوقع الوزارة أن يبلغ المعروض من الصويا عن موسم 2021/2022 نحو 155 مليون بوشل بارتفاع قدره 15 مليون بوشل من تقديرات مايو/أيار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.2% إلى 6.99 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 7.17 دولار وأقل سعر عند 6.87 دولار.