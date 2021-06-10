الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول أمس، مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية بعد تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن الموجة الحالية من ارتفاع التضخم ستكون محدودة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 12.21 نقطة بما يعادل 0.04 % إلى 34459.35 نقطة، وأغلق المؤشر ستاند آند بورز 500 القياسي مرتفعاً 19.71 نقطة أو 0.47 % إلى 4239.26 نقطة، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 106.86 نقطة أو 0.77 % إلى 14018.61 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا