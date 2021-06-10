شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول أمس، مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية بعد تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن الموجة الحالية من ارتفاع التضخم ستكون محدودة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 12.21 نقطة بما يعادل 0.04 % إلى 34459.35 نقطة، وأغلق المؤشر ستاند آند بورز 500 القياسي مرتفعاً 19.71 نقطة أو 0.47 % إلى 4239.26 نقطة، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 106.86 نقطة أو 0.77 % إلى 14018.61 نقطة.