شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن انخفاض عجز الميزانية إلى 132 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، أن الولايات المتحدة سجلت عجزاً بلغ 132 مليار دولار في مايو، فيما ارتفعت العائدات في مايو 167 % لتصل إلى 464 مليار دولار. وقالت في بيان اليوم: إن الضرائب المقتطعة من الأجور زادت 20 % لتصل إلى 204 مليارات دولار في مايو مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت ضرائب الشركات في مايو إلى 18 مليار دولار من ملياري دولار العام الماضي. ووفقاً للبيان، ارتفعت النفقات في مايو 4 % عن العام السابق، لتصل إلى 596 مليار دولار مع استمرار مدفوعات حزمة المساعدات، لدعم الاستجابة لكورونا التي تبناها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، البالغة 1.9 تريليون دولار. كما زادت الإيرادات منذ بداية العام 29 % عن المدة نفسها من العام السابق لتصل إلى 2.607 تريليونات دولار، فيما زادت النفقات 20 % لتصل إلى 4.671 تريليون دولار.