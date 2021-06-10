شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في تعاملات متقلبة اليوم الخميس، وسط تفاؤل حيال طلب اقتصادي قوي، بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى، من كوفيد-19 بالبلاد العام الماضي.

وشهدت السوق تراجعا لفترة وجيزة بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن مسؤولين بقطاع النفط الإيراني.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة، ليبلغ سعر التسوية 72.52 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.5 بالمئة، لينهي الجلسة عند 70.29 دولار.

ويعد هذا أعلى مستوى عند الإغلاق لبرنت منذ مايو 2019 ولغرب تكساس الوسيط منذ أكتوبر 2018.