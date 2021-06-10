أخبار البورصة اليوم الخميس 10-6-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 10-6-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 928 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642.997 مليار جنيه.





البورصة تخسر 928 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 928 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642.997 مليار جنيه. البورصة تخسر 928 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 928 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642.997 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، رواد السياحة-رواد، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الألومنيوم العربية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بي انفستمنتس القابضة، أسمنت سيناء، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العامة لصناعة الورق-راكتا، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.02%، والعرب على 9.48% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 972.4 ألف جنيه، 56 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7.03 مليون جنيه، 74.2 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 9977 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2256 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12545 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3880 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3333 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.



تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 32 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير 35 ألف سهم، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة كونتكت المالية القابضة 112.3 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 32 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير 35 ألف سهم، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة كونتكت المالية القابضة 112.3 ألف سهم.



لجنة القيد قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع التزام مالي على سندات جولدن بيراميدز بلازا- الدفعة الأولى-الإصدار الثاني، المجموعة المالية للتوريق، سندات توريق للتوريق، 10 آلاف جنيه، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة (47) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، على أن تلتزم الشركة بالإلتزام بموافاة البورصة بشهادة تصنيف حديثة بحد أقصى 30 يونيو الجاري، على أن يتم عرض الموقف على لجنة القيد. لجنة القيد قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع التزام مالي على سندات جولدن بيراميدز بلازا- الدفعة الأولى-الإصدار الثاني، المجموعة المالية للتوريق، سندات توريق للتوريق، 10 آلاف جنيه، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة (47) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، على أن تلتزم الشركة بالإلتزام بموافاة البورصة بشهادة تصنيف حديثة بحد أقصى 30 يونيو الجاري، على أن يتم عرض الموقف على لجنة القيد.

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، فرض التزام مالي على 5 شركات بقيمة 90 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والإجراءات التنفيذية، وجاءت أغلى غرامة من نصيب الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 50 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتأكيد على الشركة بمراعاة أحكام المادة 28 و43 من قواعد القيد.

وتغريم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، توقيع التزام مالي على الشركة في ضوء العقد الاتفاقي الموقع مع البورصة قدرة 20000 جنيه على النحو التالي: ‌ مبلغ 10 آلاف جنيه عن مخالفة قواعد الإفصاح عن الإعلان عن قرار التوزيعات وعلى الأخص البند (ب) من المادة (33) من قواعد القيد والبند (ب) و(ج) من المادة (46) من الإجراءات التنفيذية، ومبلغ 10 آلاف جنيه عن مخالفة قواعد التصرف في أسهم الخزينة وعلى الأخص البند (4) من المادة (51) من قواعد القيد والبنود 1و2 و9 و10 من المادة (68) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

كما تم تغريم قررت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 30 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتغريم شركتي المجموعة المصرية العقارية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 5 آلاف جنيه لكلا منهما لمخالفة الشركتين لأحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.