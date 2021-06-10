شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى ونعيم القابضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 148.024 مليون شهادة، نعيم القابضة للاستثمارات المالية 97.684 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع شركة حديد عز إلى 77.546 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ عامر جروب عند 227.765 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 186.137 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 179.454 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.642 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية 123.119 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.243 عند مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 928 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642.997 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.02%، والعرب على 9.48% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 972.4 ألف جنيه، 56 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7.03 مليون جنيه، 74.2 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 9977 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2256 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12545 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3880 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3333 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.