شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يعود لنغمة الارتفاع أمام الدولار بعد صدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس وسط ضعف العملة الأمريكية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية إيجابية أثارت التفاؤل بشأن صعود التضخم في ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المنتجين في اليابان ارتفع بنسبة 4.9% في مايو/أيار بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 4.5% بعد صعوده بنسبة 3.8% في أبريل/نيسان.



وفي سياق منفصل، كشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا ارتفع بنسبة 0.6% خلال مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ 13 عاما، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



على أثر هذه البيانات، يسود التفاؤل المستثمري في الأسواق بشأن إمكانية انحسار شبح الانكماش والعودة إلى النشاط الاقتصادي والنمو والتعافي من تداعيات فيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 109.3، وسجل أعلى سعر عند 19.8 وأقل سعر عند 109.3.