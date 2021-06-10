شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع هامشي مع تحول الدولار نحو التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ورغم صدور بيانات اقتصادية قوية.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 376 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 385 ألف طلب بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 370 ألفاً.



وفي سياق متصل، كشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا ارتفع بنسبة 0.6% خلال مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ 13 عاما، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.5%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:42 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.1% أو ما يعادل 90 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 1896.4 دولار للأوقية.