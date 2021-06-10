شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستقر سلبياً رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي خلال تداولات اليوم الخميس بعد ارتفاعه في وقت سابق بالجلسة، وذلك على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 376 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 385 ألف طلب بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 370 ألفاً.



وفي سياق متصل، كشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا ارتفع بنسبة 0.6% خلال مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ 13 عاما، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:34 بتوقي جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.