رفض فسح 8500 كجم أسماك مجمدة مخالفة

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وأوضحت (الغذاء والدواء) أن مفتشيها في الساحات الجمركية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رفضوا فسح شحنة أسماك تحتوي على أنواع مختلفة منها سمك (مويلا) وسمك (شابيلا) و(زبيدي أسود) و(كنعد)، إضافة إلى سمك (لككا) مجمد، وذلك بسبب إعادة تجميد الأسماك بعد ذوبان الثلج وعدم وجود قارئ للحرارة في الحاوية التي تحمل شحنة الأسماك، وتغيير في الخواص الطبيعية للأسماك ومخالفة شروط نقل وتخزين المواد الغذائية.
وأكدت الهيئة أنه يتم إيقاع العقوبة على المنشأة المخالفة وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية التي تصل إلى مليون ريال بالإضافة إلى تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاما.
ونصحت الهيئة المستهلكين التأكد من صلاحية الأسماك والظواهر التي تدل على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي على سبيل المثال أن تكون العين لامعة وبراقة وليست غائرة للداخل، تماسك الجلد والقوام، احمرار الخياشيم، بالإضافة إلى عدم وجود روائح كريهة.
رفض شحنة أسماك
الكمية 8500 كجم
عبر ميناء جدة الإسلامي
أنواع الأسماك في الإرسالة:
مويلا
شابيلا
زبيدي أسود
كنعد
لككا
أسباب الرفض:
• إعادة تجميد الأسماك بعد ذوبان الثلج
• عدم وجود قارئ للحرارة في الحاوية
• تغيير في الخواص الطبيعية للأسماك
• مخالفة شروط نقل وتخزين المواد الغذائية
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