شكرا لقرائتكم خبر اللجنة السعودية البرتغالية تتفق على 11 مجالا للتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة اجتماعا في دورتها الخامسة، بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بمدينة الرياض، رأسها من الجانب السعودي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بندر الخميس، ومن الجانب البرتغالي سكرتير الدولة للتدويل يوريكو بريلهانت دياس.

ووقع رئيسا اللجنة من الجانبين في ختام أعمالها محضر أعمال اللجنة المشتركة، بمشاركة أربعين جهة من الجانبين، حيث اشتمل المحضر على 11 مجالا للتعاون وهي (التجارة والاستثمار)، (المالية والبنوك)، (العلوم والتكنولوجيا والإبداع)،

(الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، (التعليم)، (الرياضة والثقافة والسياحة)، (الصحة)، (البيئة والزراعة والبحر والطاقة)، و(النقل والبنية التحتية)، و(الإعلام)، و (العمل والتنمية الاجتماعية).

وتطرق الاجتماع إلى أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية والفرص الاستثمارية، التي من شأنها الإسهام في خلق فرص عديدة للتعاون، ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، واستغلال الفرص الاستثمارية، وإيجاد شراكات ذات قيمة تعزز العلاقات بين البلدين.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية أن العلاقات بين المملكة والبرتغال مميزة في المجالات كافة، مؤكدا دور أعمال اللجنة المشتركة في تعزيز أطر التعاون بين البلدين، مشددا على أهمية تبادل الخبرات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية.

يذكر أنه من مخرجات هذه اللجنة، عدد من الاتفاقيات التي وقعت وستوقع خلال الشهر الجاري، منها مذكرة تفاهم إنشاء مجلس أعمال سعودي برتغالي واتفاقية تعاون تقني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO والمعهد البرتغالي القومي للجودة IPQ، وغيرها من المذكرات التي ستوقع خلال الفترة القادمة في عدد من المجالات.

11 مجالا للتعاون:

• التجارة والاستثمار

• المالية والبنوك

• العلوم والتكنولوجيا والإبداع

• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• التعليم

• الرياضة والثقافة والسياحة

• الصحة

• البيئة والزراعة والبحر والطاقة

• النقل والبنية التحتية

• الإعلام

• العمل والتنمية الاجتماعية