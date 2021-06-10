6 أشهر مهلة لتسجيل بيانات الأراضي البيضاء بالأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج (الأراضي البيضاء) عن بدء التسجيل لتطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الأحساء.

ودعا البرنامج ملاك الأراضي الواقعة في النطاق المستهدف لتسجيل أراضيهم عبر البوابة الالكترونية للبرنامج، إذ أعطى القرار ملاك الأراضي مهلة مدتها 6 أشهر لتسجيل بيانات الأراضي.

وأوضح البرنامج في بيان له أن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الأراضي البيضاء تم تحديدها بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عقدت مع أمانة الأحساء، ومناقشة النطاق الجغرافي المقترح للمحافظة، وحصر الأراضي فيه؛ لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها، حيث اعتمد النطاق الجغرافي بما يتناسب مع أهداف البرنامج، ويتناسق مع خطط الأمانة الاستراتيجية.

ونص القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بشأن تطبيق الرسوم في محافظة الأحساء، بالبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر.

وأشار البرنامج إلى عمله وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، واستكمال البيانات الجيومكانية ليتمكن البرنامج من رصد جميع الأراضي الخاضعة للرسوم وتقييمها وفرض الرسوم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني؛ لتحقيق الهدف الرئيس من تطبيق النظام وهو الإسهام في زيادة نسبة تملك المواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ويقوم البرنامج بجهود مستمرة في سبيل توعية ملاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق للاستثمار في هذه الأراضي وتطويرها، وقد أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وقت سابق عن تطبيق الرسوم في مدن إضافية ضمن المرحلة الأولى، كما سيطبق البرنامج المرحلة الثانية من الرسوم في مدن أخرى خلال الأشهر القادمة.