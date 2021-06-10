الاقتصاد

6آلاف زائر

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- بواسطة أيمن الوشواش - لمهرجان زيتون الجوف الدولي خلال الأيام الثلاثة الأولى من افتتاحه موزعين على الفترات اليومية الأربع وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس مع إبراز تطبيق (توكلنا) لجميع الزوار.

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان عمر بن عبدالعزيز الحموان أن أغلب مبيعات المهرجان شملت زيت الزيتون والزيتون ومشتقاته المعروضة في معرض الزيتون بالمهرجان الذي يعد الأكبر خليجيا ويعرض من خلاله ما يزيد عن 150 ألف لتر زيت زيتون و50 ألف كجم من زيتون المائدة.

وأكد أن المهرجان يسعى لفتح قنوات تسويقية للمزارعين لتسويق إنتاجهم من الزيت والزيتون، حيث تمكن المزارعون المشاركون من تسويق كميات كبيرة من إنتاج مزارعهم، كما تمكنت الشركات المشاركة من عقد صفقات مختلفة في بيع الزيتون، وزيت الزيتون، كذلك أشجار الزيتون والمنتجات المختلفة من مشتقاته، حيث إن هذه الصفقات تعد الهدف الرئيس للمهرجان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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