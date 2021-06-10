8 فرص استثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متنوعة طرحتها أمانة الطائف في مدينة الطائف عبر بوابة فرص للاستثمار البلدي ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين وتطوير الخدمات الاستثمارية وضمان جودة مستوى الخدمة المقدمة للمستثمرين وتسريع إجراءاتها، مشتملة على فرص استثمارية مطروحة من مشاريع الإنشاء والتشغيل والصيانة والتصميم والتنفيذ والتوريد والترميم. ومن المشاريع المطروحة: إنشاء وتشغيل وصيانة محور بالطريق الدائري بالهدا بعرض 50 م2 وبمساحة 85 ألف م2 وتختص بأنشطة (المرافق العامة، المتنزهات)، ومشروع إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة حديقة الطيور بحديقة الملك عبدالله، وإنشاء وتشغيل وصيانة الأرض الواقعة بشارع الجيش (تجاري ترفيهي) بمساحة تناهز 47 ألف م2، وتشغيل وصيانة وتوريد دراجات رياضية حول حديقة الردف الأنشطة الترفيهية والرياضية، وتشغيل وصيانة كشك بحديقة الريان بوادي وج، وتشغيل وصيانة الكشك رقم 2 بحديقة الفيصلية، وتشغيل وصيانة الكشك رقم 4 بحديقة الفيصلية، وإنشاء وتشغيل وصيانة كشك بحديقة فرحة وطن.



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