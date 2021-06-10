شكرا لقرائتكم خبر عن آلية جديدة للحد من انتشار الأورام السرطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل علماء من جامعة سالفورد الإنجليزية إلى آلية يمكن من خلالها وقف انتشار الخلايا السرطانية، إذ يتسبب انتشار الورم بوفاة نحو 90 في المئة من مرضى السرطان الذين يفشل العلاج في إنقاذهم. وبحسب نتائج الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر»، فإن الخلايا السرطانية النقيلية تقاوم العلاج الكيميائي للسرطان والعلاج الإشعاعي، ما يعزز الحاجة الطبية الملحة لوقف انتشار الخلايا السرطانية. وحدد الباحثون أن الخلايا السرطانية النقيلية تتطلب قدراً هائلاً من الطاقة، وتمثل الخلايا السرطانية «الأصلح» موضحين سبب مقاومتها للأدوية.

وباستخدام مستشعر خاص للكشف عن الأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP)، وهو الجزيء الحامل للطاقة الموجود في خلايا جميع الكائنات الحية، تمكن العلماء من عزل أكثر فاعلية للخلايا السرطانية. وتوصل العلماء إلى أن الخلايا عالية الأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP) هي الأكثر عدوانية، وأكثر انتشارا بمقدار 5 مرات.