شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يدعم دفاعه بالثلاثي سليمان وسعيد والزيودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

أعلنت شركة الكرة في نادي خورفكان عن تعاقدها الرسمي مع ثنائي الدفاع مسعود سليمان (29 عاماً)، وابراهيم سعيد (29 عاماً)، للعب في صفوف النسور لمدة 3 مواسم حتى عام 2024، قادمين من نادي الظفرة في صفقة انتقال حر، بالإضافة الى التعاقد مع الظهير الأيمن أحمد سليمان الزيودي (33 عاماً) لموسمين قادماً من الفجيرة.

وكان خورفكان تعاقد مؤخراً مع لاعب المحور الهولندي من أصل عراقي أسامه رشيد كلاعب محترف، فضلاً عن تجديد عقد اللاعب البرازيلي رافايل دودو لموسمين قادمين.

فيما لا يزال البحث جارياً عن محترفين آخرين ليكونا خلفاً للثنائي البرازيلي رامون لوبيز (هداف الفريق) وبرونو لاماس، اللذين تم الاستغناء عن خدماتهما بناء على رؤية المدرب كايو زاناردي الذي تم تجديد عقده مع أبناء الخور للموسم الثاني.