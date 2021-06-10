شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «سندريلا» السينما التشيكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غيّب الموت الممثلة التشيكية ليبيوس سافرانكوفا التي اشتهرت بدورها في فيلم «ثلاث حبات بندق لسندريلا» إذ توفيت، عن عمر يناهز 68 عاماً، على ما أفادت محطة «سي إن إن بريما نيوز» نقلاً عن نجلها.

وتؤدي ليبيوس سافرانكوفا في هذا الفيلم المشهور جداً الذي تولى إخراجه التشيكي فاتسلاف فورليتشيك عام 1973 دور سندريلا التي ترقص وتتقن استخدام القوس والنشاب وتتسلق الأشجار.

وأدى ممثلون ألمان ككارولا براونبوك ورولف هوبي وكارين ليش أدواراً رئيسية في هذا الفيلم الذي تعيد محطات التلفزيون في الجمهورية التشيكية وألمانيا والنرويج وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وسويسرا عرضه سنوياً في موسم عيد الميلاد.

وصُوِّر جزء من الفيلم في قلعة موريتسبرج الخلابة في ولاية سكسونيا، في ما كان سابقاً جمهورية ألمانيا الديمقراطية، ويقام معرض سنوي مخصص له منذ عام 2009. وتحظى سافرانكوفا بشعبية كبيرة في بلدها، وشاركت في عشرات الأفلام منها «كوليا» الحائز جائزة أوسكار عام 1996، وفي الكثير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.