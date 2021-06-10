شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي: «ماما حامل» تجربة مختلفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

وصفت الفنانة المصرية ليلى علوي مشاركتها في فيلم «ماما حامل»، الذي يحقق إيرادات كبيرة، بالتجربة المختلفة. وأشارت إلى أن العمل يصنع حالة من البهجة، بداية من اسمه مروراً بالقصة المليئة بالضحك والكوميديا المحترمة، نهاية بمجموعة عمل الفيلم بالكامل.

وأوضحت أنها حين عرض عليها العمل وبمجرد أن قرأت الاسم، شعرت بحالة من البهجة وغمرتها السعادة، مؤكدة أن تعاونها مع بيومي فؤاد أمر جيد، واصفه إياه بالفنان الذكي الذي يمتلك قدرات كوميدية كبيرة. وأشارت إلى أن مجموعة العمل بالكامل من شباب وكبار، أحبت العمل معهم، وجمعتها بهم كواليس رائعة أثناء تصوير الفيلم، وتعتبر ليلى علوي أن تجاربها الكوميدية السابقة سواء السينمائية أو المسرحية تعتمد على كوميديا الموقف وليس «الإفيه»، وهو ما يجعلها أكتر صدقًا.

تدور أحداث «ماما حامل» في إطار كوميدي حول أسرة ليلى علوي المتزوجة من بيومي فؤاد ولديهما ابنان، حمدي الميرغني ومحمد سلام، أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات، لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تُفاجأ الأسرة بحمل الأم، فتقع مفارقات كوميدية عديدة، ويشارك في بطولة الفيلم شريف دسوقي، هدى الأتربي، دينا محسن «ويزو»، بدرية طلبة، إيمان السيد، سليمان عيد، ونانسي صلاح، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.