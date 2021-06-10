شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 10-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 10-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تراجعت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 928 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642.997 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، رواد السياحة-رواد، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الألومنيوم العربية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بي انفستمنتس القابضة، أسمنت سيناء، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العامة لصناعة الورق-راكتا، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية. إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، رواد السياحة-رواد، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الألومنيوم العربية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بي انفستمنتس القابضة، أسمنت سيناء، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العامة لصناعة الورق-راكتا، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

البورصة تخسر 928 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 928 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642.997 مليار جنيه. البورصة تخسر 928 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 928 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642.997 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.02%، والعرب على 9.48% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 972.4 ألف جنيه، 56 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7.03 مليون جنيه، 74.2 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 9977 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2256 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12545 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3880 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3333 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.917 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.22%.

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 48.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.93%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 32.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.83%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.971 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.60%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.665 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.09%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 6.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.36%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 11.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.58%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 3.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.29%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 10.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.77%.