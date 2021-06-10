شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعا بالبورصة المصرية بجلسة الخميس على رأسها التجارة والموزعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.95%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.47%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.34%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.32%، وصعد قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.26%، 0.25%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.18%، ثم قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والمقاولات والإنشاءات الهندسية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.12%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.06%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 928 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642.997 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.02%، والعرب على 9.48% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 972.4 ألف جنيه، 56 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7.03 مليون جنيه، 74.2 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 9977 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2256 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12545 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3880 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3333 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.