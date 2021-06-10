شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى الانخفاض والخام الأمريكي أدنى 70 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليعود الخام الأمري أدنى 70 دولارا للبرميل مرة أخرى.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت بالأمس انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 5.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات المحللين.



وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:46 بتوقي جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



هذا، ويتواصل انتعاش أسعار النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات بدعم من التوقعات بقوة الطلب العالمي بالتزامن مع انحسار تداعيات كورونا على الاقتصادات.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 16:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 69.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.6 دولار وأقل سعر عند 68.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.4% إلى 71.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 72.9 دولار وأقل سعر عند 70.9 دولار.