شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يبحث مع نائب رئيس وزراء تركمانستان العلاقات الثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أمس ، في قصر الوطن، سرادار بيردي محمدوف نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية تركمانستان الصديقة.

تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين،

و تبادل سموه والضيف وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و بردي نياز ماتييف نائب وزير خارجية جمهورية تركمانستان.

(وام)