شكرا لقرائتكم خبر عن 80 موظفاً ومتعاملاً تبرعوا بالدم في حملة «الموانئ والجمارك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، حملة للتبرع بالدم تحت شعار«بقطرة دم تنقذ حياة إنسان»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم والذي يوافق 14 يونيو من كل عام.

وأفاد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأن تنظيم الحملة يأتي ضمن خطة برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، لتعزيز مفهوم المشاركة، وغرس القيم الإنسانية لدى الموظفين، وتنمية روح العطاء، وتوعية الموظفين بالفوائد الصحية والإنسانية للتبرع بالدم، كونه أحد أهم الأسباب التي تساهم في إنقاذ حياة الكثيرين وتسهم في الحفاظ على صحة الإنسان.

وأكد ابن سليّم أن الحملة لاقت إقبالاً من عدد كبير من الموظفين والمتعاملين، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 80 متبرعاً من مختلف الإدارات والوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة ومتعامليها، وهذا العدد يعكس إحساسهم العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع والفئات المحتاجة، وهو ما يترجم نجاح جهود المؤسسة وسعيها الدائم لأن تكون عنصراً فعالاً يخدم فئات المجتمع المختلفة.

وقال إن المؤسسة، وضمن خططها وبرامجها في مجال المسؤولية المجتمعية، تحرص على ترسيخ ثقافة التطوع وخدمة الوطن، وأسس العمل الإنساني والخيري، وحملة التبرع بالدم هي إحدى تلك البرامج التي تدخل ضمن أجندة هذا العام إلى جانب العديد من المبادرات المجتمعية الأخرى التي تلبي توجهات الخطة الاستراتيجية 2021-2025.