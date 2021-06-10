شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي فستيفال سيتي مول» يحتفل بيومي الاستقلال الروسي والفلبيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلن «دبي فستيفال سيتي مول» عن مشاركته في الاحتفال بيومي الاستقلال الروسي والفلبيني عبر إدراج علمي الدولتين ضمن عروض تخيّل، التجربة البصرية والحسية الحائزة رقمين قياسيين عالميين في موسوعة جينيس، وذلك يوم السبت 12 يونيو/ حزيران الجاري.

ومن المقرر أن يعرض مركز التسوق، العلم الروسي وعرضاً خاصاً بمناسبة يوم الاستقلال الفلبيني على أضخم سطح للإسقاط الضوئي المستمر في العالم إلى جانب العرض البصري للأضواء والنوافير ليقدم للمغتربين الروس والفلبينيين في دبي تجربةً استثنائيةً ليس لها مثيل.

وتُقام فعاليات عرض تخيل يوم السبت 12 يونيو/ حزيران الجاري حيث يمكن للزوار مشاهدة العرض الخاص بمناسبة يوم الاستقلال الفلبيني بعد عرض تخيّل، ويلي ذلك عرض إسقاط ضوئي للعلم الروسي.