شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو لايعد بلقب «يورو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يشأ نجم البرتغال المخضرم كريستيانو رونالد (36 عاماً) الدخول في بازار التوقعات أو الوعود بتحقيق النجاح عشية انطلاق كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، وذلك قبل التوجه إلى بودابست، حيث يخوض فريقه مواجهته الأولى ضد المجر الثلاثاء المقبل.

وقال رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في حديث لمجلة «الاتحاد البرتغالي لكرة القدم» لدى سؤاله عن توقعاته والوعود التي يمكن أن ينقلها: «لا داعي لذلك، لا ينفع في شيء الوعود بإحراز الألقاب أو القيام بتوقعات ما. ما أستطيع ان أعد به أننا سنخوض غمار جميع المباريات للفوز بها».

وأضاف: «اشعر بأنني أملك حافزاً لا يقل عن مشاركتي القارية الأولى عام 2004 (خسر فريقه النهائي على أرضه أمام اليونان صفر-1). نحن أبطال النسخة الأخيرة وسنكون جزءاً من المنتخبات المرشحة لإحراز الكأس».

وتابع في فيديو بثه الاتحاد المحلي: «يتعين علينا تحسين بعض الأمور الصغيرة لكن العمل أنجز».

وأوضح: «الآن يتعين أن تسير الكرة لكي يقدم المنتخب البرتغالي أفضل ما لديه، ويحقق أفضل بداية من خلال الفوز على المجر».

ولم ترحم القرعة المنتخب البرتغالي المتوج باللقب في النسخة الأخيرة التي أقيمت في فرنسا عام 2016 بفوزه على الدولة المضيفة 1- صفر بعد التمديد لأنها أوقعته في مجموعة الموت مع فرنسا بطلة العالم وألمانيا، حيث ستلتقي مع الأخيرة في 19 من الشهر الجاري ثم تنهي المشوار مع الديوك في 23 يونيو الجاري.

وأجرى منتخب البرتغال بقيادة مدربه فرناندو سانتوس حصة تدريبية صباح الخميس في إحدى ضواحي لشبونة قبل أن يتوجهوا إلى بودابست في وقت لاحق، حيث سيمكثون هناك طوال فترة البطولة.

وخاضت البرتغال مباراتين وديتين استعداداً لكأس أوروبا فتعادلت سلباً مع إسبانيا وحققت فوزاً عريضاً على إسرائيل 4- صفر.